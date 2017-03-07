Фото: severpost.ru
Алтайское отделение Пенсионного фонда России в преддверии 8 марта рассказало о самой возрастной получательнице пенсии в регионе.
В ПФР отмечают, что ею является 106-летняя Анна Кузьмовна К. 1910 года рождения. Она проживает в Индустриальном районе Барнаула.
"Всю свою трудовую жизнь работала санитаркой в детском отделении одной из больниц края. Вдова умершего инвалида Великой Отечественной войны. Пенсию получает более полувека, с 1965 года", – уточняют в ПФР.
А самой молодой получательницей пенсии в нашем регионе является 39-летняя Инна Александровна В. "Право на установление досрочной страховой пенсии в столь молодом возрасте ей дала непростая и ответственная работа медицинской сестры в отделении реанимации и анестезиологии ЦРБ", – указывают в Пенсионном фонде.
Всего же из 755 тысяч получателей пенсии в Алтайском крае более 465 тысяч (61%) составляют женщины.
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