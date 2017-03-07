Фото: cdn.storage.tsargrad.tv
Пользователи сети создали петицию с просьбой направить на медицинскую психиатрическую экспертизу депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Такой документ появился в интернете после того, как Поклонская заявила, что в Крыму замироточил бюст Николая II. Об этом пишет РБК.
В петиции сказано, что Поклонскую нужно отправить на экспертизу принудительно. Также граждан насторожил тот факт, что на шествие „Бессмертного полка“ Поклонская вышла с портретом Николая II.
Читайте также: Что такое мироточивая икона и в чем ее особенность?
"Я очень беспокоюсь о здоровье человека и считаю, что здесь нужно принимать меры медицинского характера", — сказал автор петиции, бывший помощник первого вице-премьера Крыма Владимир Гарначук.
Больше двух тысяч человек уже подписали эту инициативу.
Комментарии
Довели Наташу сволочи, крыша поехала? Хотя на заявления о мироточении еще ни у кого не вызывали беспокойство о психике. Да и потрет Николая, не сильно отличается от портрета Ленина, с которым еще до сих пор ходят.
Поклонская высказала свои мысли у себя на страничке. Нравится ей Кровавый - ну какое наше дело
Амик уже вместе с цензором работает?
Зато украинские нацики ее ненавидят. Поэтому кто против нее, тот за украинских наци. Может и нужно проверить ее психику, женщина прошла лед и пламень, но осторожно и уважительно. Рэмбо тоже был психически не здоров, но его уважают
Не, ну с этим у тети все в порядке. Скорее надо проверить тех кто голосует за ЕР и способствует выдвижению поклонских в высший законодательный орган страны, вот где точно с головой проблемы...
Амик уже вместе с цензором работает? --- ага, причем под желто-блокитным флагом
- гость - 7 марта 2017 г. 10:19 Зато украинские нацики ее ненавидят. Поэтому кто против нее, тот за украинских наци. Может и нужно проверить ее психику, женщина прошла лед и пламень, но осторожно и уважительно. Рэмбо тоже был психически не здоров, но его уважают --- +100
- гость - 7 марта 2017 г. 10:19 женщина прошла лед и пламень --- Что-что она прошла? Можно поподробнее?
10:25, первое - преступники на нее нападали в подъезде, лицо изуродовали, потом она делала пластику. еще до русской весны это было. женщина принципиальная. а теперь расскажи, чего ты героического совершил
пусть кличко лучше проверят- там клиника налицо
Странно. Почему то, когда Тимошенко призывает расстреливать русских из ядерного оружия, ее всякие кондончуки не требуют направить на лечение.
- гость - 7 марта 2017 г. 10:44 Странно. Почему то, когда Тимошенко призывает расстреливать русских из ядерного оружия, ее всякие кондончуки не требуют направить на лечение
Потому что Тимошенко уже не вылечить, а Наташу еще можно
тест
- гость - 7 марта 2017 г. 10:32 В чем героизм, в пластике? На меня тоже нападали, с переломами лицевых костей. И что?