Фото: shalegas.international
Россия и Южно-Африканская Республика подписали протокол, который отменяет визу. Это решение вступит в силу 30 марта, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
Для того чтобы лететь в ЮАР, гражданам России нужен заграничный паспорт. Находиться без визы на территории этой страны можно 90 дней, при условии, что граждане не планируют работать, учиться или проживать в стране. То же касается и граждан ЮАР.
ЮАР – государство в южной части Африканского континента. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Свазилендом. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения на континенте. Страна обладает богатыми минеральными ресурсами, а также является самой экономически развитой в Африке и имеет относительно прочные мировые позиции. Единственная африканская страна в G20.
Комментарии
порапаковатьчемоданы
обезъяна 7 марта 2017 г. 10:34 порапаковатьчемоданы --- На родину потянуло?