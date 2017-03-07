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Разведанных запасов нефти и газа в России хватит еще более чем на 50 лет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Об этом глава Минэнерго сказал в рамках конференции CERAWeek. "У нас в России большие запасы углеводородов: нефти, газа и угля… В частности, у нас разведанные запасы нефти и газа на сегодняшний день на срок более 50 лет и огромный потенциал еще дополнительно углеводородов, который есть на шельфе, в Арктике", – цитирует Новака РИА Новости.
Обращаясь к вопросу о влиянии санкций и низких цен на нефть, министр подчеркнул, что профильные российские компании сумели не просто выстоять в условиях этой конъюнктуры, но и улучшить экономические показатели.
В частности, удалось снизить себестоимость добычи, которая составляет в среднем от 10 до 15 долларов за баррель.
Комментарии
По нефти ситуацию он приукрасил. По данным ОПЕК, запасы нефти РФ - 80 млрд. баррелей, добыча - 10,25 млн баррелей в день. Всего на 20 лет с небольшим. Причем, значительная часть запасов - это шельф, с которым все не просто.