Выборы — малая часть политических процессов в стране. Но большинство кандидатов и партий вспоминают о реальной работе с электоратом только перед выборами. Особенно "сдает" оппозиция. Об этом и не только в интервью с корреспондентом ИА "Амител" рассказала политтехнолог, коуч, журналист, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. Она в числе прочих приняла участие в Дне политконсультанта 27 февраля.
— Алена, во время обсуждения разных вопросов на ДПК вы сказали в адрес оппозиции такую фразу: утрите сопли и работайте. Вы имели в виду, что партии и кандидаты сегодня мало работают и много жалуются?
— Проблема даже шире: (в России — прим. ред.) нет действенной оппозиции. Во всех регионах и на федеральном уровне они свою энергию выпускают в никуда.
Ведь что такое оппозиция, какой она должна быть? Это здоровая сила, которая помогает власти не застаиваться, не забывать о народе, не забывать о работе. Баланс сил создают работающая власть и работающая оппозиция.
А у нас какая-то активность оппозиции появляется только перед выборами, и люди перестают в нее верить. Даже их конструктивные предложения не встраиваются в повестку и не влияют на законодательство, на принятие решений. Это разовые акции, а должна быть постоянная работа.
Оппозиция когда-то примерила роль плакальщиков: все плохо, нам не дают ничего делать, нам не дают выиграть. На самом деле были разные ситуации. Вспомните в 2007 году яркую победу в Ставропольском крае "Справедливой России" в региональную думу. Было желание, были ресурсы, были грамотные специалисты.
Выиграть можно, надо уметь работать со смыслами.
И я не верю, когда депутат после избрания говорит, что не может работать (в условиях прессинга со стороны власти и партии власти — прим. ред.)
— Работать со смыслами? Имеете в виду с идеологией, которая сейчас у всех партий размыта?
— Обыватель и не должен вдумываться в идеологию той или иной партии. Он должен для себя получать простые и понятные рецепты: как это (поддержка конкретной партии — прим. ред.) повлияет на его жизнь? Решения настолько спрессованные и понятные, чтобы даже детям было доступно.
Смыслы — это, по сути, технологии. Не те технологии, что называются приводом избирателей, покупкой голосов и использованием админресурса. Тут как раз наоборот: чем раньше начал кампанию, тем больше ты поймешь своего избирателя, тем меньше средств и энергии ты затратишь, тем скорее возникнут смысловые, а не товарно-денежные отношения.
Ошибка партий и кандидатов в том, что во время избирательной кампании они говорят много и ни о чем. Люди перестают верить в выборы.
Отчасти все это потому, что кандидатов в депутаты становится критично мало либо они совсем уж картонные персонажи. Вся система становится фальшивой.
Поймите: выборы — это не самая большая часть политических процессов. Разъяснение, как принимаются непопулярные законы, как принимается бюджет, выяснение общественного мнения — это же тоже политтехнологии, которые позволяют формировать смыслы. Многие этого просто не понимают.
— Алена, а какие партии сегодня ведут работу правильно с точки зрения политтехнологий?
— "Единая Россия". У меня много вопросов и претензий к этой партии. Но в "ЕР" есть некая формализация, дисциплина. Депутаты обязаны вести приемы, встречаться с населением. Это пусть и насаждается сверху, но придает форму партии. На фоне других хаотично существующих партий они становятся реально работающей силой.
— Объединение оппозиции — еще одна тема Дня политконсультанта в Барнауле. На ваш взгляд, это возможно?
— Это нормальная правильная технология. Вместе мы сила — с этим не поспоришь. Если партии могут договориться распределить силы и ресурсы, у них, конечно, больше шансов на успех. Но, повторюсь, бессмысленно делать это разовой акцией перед выборами. Работа всегда должна быть слаженной. Пока же каждый тянет одеяло на себя.
Комментарии
Да она за деньги от Единой России что угодно рассказывать будет.
То есть она говорит не то что бы тебе хотелось?
А это у ней псевдоним или официальная фамилия? А то тут в местных новостях какая-то Февраль мелькает. Им там на факультетах журналистики чем мозги промывают, что они своих фамилий стесняются, мыки родства не помнящие?
Зачем нужны политтехнологии в отсутствии оппозиции,ведь не смысла в тренировках при отсутствиии соперника
так она с пжив?
Очень убогий уровень осмысления политических процессов. А про "сопли" - это вообще цинизм и вульгаризм. Скажите это Немцову...
Оппозиция появится только тогда, когда одна из думских партий скажет: г. Путин, хватит дурачить народ! Давай ка милок на нары. Твое место давно уже Там.
Как бы сами кровавые сопли не утёрли, иногда бывает "вдру"г и совсем неожиданно, как брексит, или Трамп
А что такое "оппозиция"? Это те кто вертится вокруг кормушки, а их не подпускают, потому, что они опоздали? Может быть всем этим так называемым политтехнологам, бизнестренрам и прочим бездельникам материальным производством заняться и показать свою действенную эффективность, а не вешать лапшу на уши??
Кто там следующий по списку? Сентябрь? В студию!
7.03.2017 12:09 - гость - А что такое "оппозиция"? Это те кто вертится вокруг кормушки, а их не подпускают, потому, что они опоздали?
Когда пребывания у кормушки жёстко ограничено Конституцией, а процесс допуска к кормушке через выборы, это и есть демократия, да, далёкая от совершенства,плохая форма правления, но лучше человечество ещё не придумало