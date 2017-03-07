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Политтехнолог Алена Август на Amic.ru: в России нет действенной оппозиции

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Интервью с экспертом о выхолощенных выборах, отсутствии смыслов и картонных кандидатах

Фото: Маргарита Кретинина

Выборы — малая часть политических процессов в стране. Но большинство кандидатов и партий вспоминают о реальной работе с электоратом только перед выборами. Особенно "сдает" оппозиция. Об этом и не только в интервью с корреспондентом ИА "Амител" рассказала политтехнолог, коуч, журналист, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. Она в числе прочих приняла участие в Дне политконсультанта 27 февраля.

— Алена, во время обсуждения разных вопросов на ДПК вы сказали в адрес оппозиции такую фразу: утрите сопли и работайте. Вы имели в виду, что партии и кандидаты сегодня мало работают и много жалуются?

— Проблема даже шире: (в России — прим. ред.) нет действенной оппозиции. Во всех регионах и на федеральном уровне они свою энергию выпускают в никуда.

Ведь что такое оппозиция, какой она должна быть? Это здоровая сила, которая помогает власти не застаиваться, не забывать о народе, не забывать о работе. Баланс сил создают работающая власть и работающая оппозиция.

А у нас какая-то активность оппозиции появляется только перед выборами, и люди перестают в нее верить. Даже их конструктивные предложения не встраиваются в повестку и не влияют на законодательство, на принятие решений. Это разовые акции, а должна быть постоянная работа.

Оппозиция когда-то примерила роль плакальщиков: все плохо, нам не дают ничего делать, нам не дают выиграть. На самом деле были разные ситуации. Вспомните в 2007 году яркую победу в Ставропольском крае "Справедливой России" в региональную думу. Было желание, были ресурсы, были грамотные специалисты.

Выиграть можно, надо уметь работать со смыслами.

И я не верю, когда депутат после избрания говорит, что не может работать (в условиях прессинга со стороны власти и партии власти — прим. ред.)

— Работать со смыслами? Имеете в виду с идеологией, которая сейчас у всех партий размыта?

— Обыватель и не должен вдумываться в идеологию той или иной партии. Он должен для себя получать простые и понятные рецепты: как это (поддержка конкретной партии — прим. ред.) повлияет на его жизнь? Решения настолько спрессованные и понятные, чтобы даже детям было доступно.

Смыслы — это, по сути, технологии. Не те технологии, что называются приводом избирателей, покупкой голосов и использованием админресурса. Тут как раз наоборот: чем раньше начал кампанию, тем больше ты поймешь своего избирателя, тем меньше средств и энергии ты затратишь, тем скорее возникнут смысловые, а не товарно-денежные отношения.

Ошибка партий и кандидатов в том, что во время избирательной кампании они говорят много и ни о чем. Люди перестают верить в выборы.

Отчасти все это потому, что кандидатов в депутаты становится критично мало либо они совсем уж картонные персонажи. Вся система становится фальшивой.

Поймите: выборы — это не самая большая часть политических процессов. Разъяснение, как принимаются непопулярные законы, как принимается бюджет, выяснение общественного мнения — это же тоже политтехнологии, которые позволяют формировать смыслы. Многие этого просто не понимают.

— Алена, а какие партии сегодня ведут работу правильно с точки зрения политтехнологий?

— "Единая Россия". У меня много вопросов и претензий к этой партии. Но в "ЕР" есть некая формализация, дисциплина. Депутаты обязаны вести приемы, встречаться с населением. Это пусть и насаждается сверху, но придает форму партии. На фоне других хаотично существующих партий они становятся реально работающей силой.

— Объединение оппозиции — еще одна тема Дня политконсультанта в Барнауле. На ваш взгляд, это возможно?

— Это нормальная правильная технология. Вместе мы сила — с этим не поспоришь. Если партии могут договориться распределить силы и ресурсы, у них, конечно, больше шансов на успех. Но, повторюсь, бессмысленно делать это разовой акцией перед выборами. Работа всегда должна быть слаженной. Пока же каждый тянет одеяло на себя.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.03.2017 11:01
- гость -

Да она за деньги от Единой России что угодно рассказывать будет.

0  0
7.03.2017 11:13
- гость -

То есть она говорит не то что бы тебе хотелось?

0  0
7.03.2017 11:14
- гость -

А это у ней псевдоним или официальная фамилия? А то тут в местных новостях какая-то Февраль мелькает. Им там на факультетах журналистики чем мозги промывают, что они своих фамилий стесняются, мыки родства не помнящие?

0  0
7.03.2017 11:42
Николай Март

Зачем нужны политтехнологии в отсутствии оппозиции,ведь не смысла в тренировках при отсутствиии соперника

0  0
7.03.2017 11:46
- гость -

так она с пжив?

0  0
7.03.2017 11:52
Зачем это?

Очень убогий уровень осмысления политических процессов. А про "сопли" - это вообще цинизм и вульгаризм. Скажите это Немцову...

0  0
7.03.2017 11:57
Сталинский Сокол

Оппозиция появится только тогда, когда одна из думских партий скажет: г. Путин, хватит дурачить народ! Давай ка милок на нары. Твое место давно уже Там.

0  0
7.03.2017 11:58
- гость -

Как бы сами кровавые сопли не утёрли, иногда бывает "вдру"г и совсем неожиданно, как брексит, или Трамп

0  0
7.03.2017 12:09
- гость -

А что такое "оппозиция"? Это те кто вертится вокруг кормушки, а их не подпускают, потому, что они опоздали? Может быть всем этим так называемым политтехнологам, бизнестренрам и прочим бездельникам материальным производством заняться и показать свою действенную эффективность, а не вешать лапшу на уши??

0  0
7.03.2017 12:19
- гость -

Кто там следующий по списку? Сентябрь? В студию!

0  0
7.03.2017 12:21
Остин Пауэрс

7.03.2017 12:09 - гость - А что такое "оппозиция"? Это те кто вертится вокруг кормушки, а их не подпускают, потому, что они опоздали?

Когда пребывания у кормушки жёстко ограничено Конституцией, а процесс допуска к кормушке через выборы, это и есть демократия, да, далёкая от совершенства,плохая форма правления, но лучше человечество ещё не придумало

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