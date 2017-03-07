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Полиция в Бийске благодаря служебному псу смогла задержать двоих мужчин, подозреваемых в краже вещей из салонов автомобилей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в течение одной ночи в наукограде было зарегистрировано два факта кражи вещей из машин, припаркованных во дворе многоквартирного дома по улице Короленко.
"В обоих случаях злоумышленники проникли в салон транспортного средства через разбитое боковое стекло и похитили из салона различные автопринадлежности. Прибывший на место происшествия инспектор-кинолог применил по следу служебную собаку, которая уверенно довела полицейских до подъезда соседнего дома", – указывают в правоохранительном ведомстве.
В итоге полисменам удалось установить квартиру, в которой скрылись злоумышленники.
Были задержаны двое горожан, один из которых ранее уже был судим. Правоохранители изъяли похищенные вещи. По фактам краж возбуждены уголовные дела, а подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным кражам.
Комментарии
Отличная работа