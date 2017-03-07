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Фильм "Красавица и чудовище" выйдет на экраны России с ограничением 16+

, ИА "Амител"
Ранее в Госдуме просили проверить этот фильм на предмет гомосексуализма

Фото: bridgemedia.ru

Увидеть фильм студии Disney "Красавица и чудовище" смогут лишь зрители старше 16 лет, пишет "Дождь".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского проверить это произведение на предмет гомосексуализма до того, как фильм увидят россияне.

По мнению депутата,  в одной из сюжетных линий картины будут гомосексуальные отношения между главными героями. Он считает, что на это российские зрители бурно отреагируют. 

Напомним, в российский прокат фильм выходит 16 марта.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , сюжет не отличается от классической версии – мультфильма 1991 года. Злая ведьма превращает принца в мерзкое существо за то, что он был слишком гордым, злым и самовлюбленным. Чтобы снять чары колдуньи с себя и своего замка, принц должен научиться самому главному в жизни — доброте, любви, милосердию и состраданию.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.03.2017 11:31
- гость -

зря. это же для детей мультик. было просто все лишнее из него вырезать)))

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7.03.2017 12:08
Элен

зачем переснимать одно и то же... не так давно уже был выпущен фильм "красавица и чудовище"

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