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Увидеть фильм студии Disney "Красавица и чудовище" смогут лишь зрители старше 16 лет, пишет "Дождь".
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского проверить это произведение на предмет гомосексуализма до того, как фильм увидят россияне.
По мнению депутата, в одной из сюжетных линий картины будут гомосексуальные отношения между главными героями. Он считает, что на это российские зрители бурно отреагируют.
Напомним, в российский прокат фильм выходит 16 марта.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , сюжет не отличается от классической версии – мультфильма 1991 года. Злая ведьма превращает принца в мерзкое существо за то, что он был слишком гордым, злым и самовлюбленным. Чтобы снять чары колдуньи с себя и своего замка, принц должен научиться самому главному в жизни — доброте, любви, милосердию и состраданию.
Комментарии
зря. это же для детей мультик. было просто все лишнее из него вырезать)))
зачем переснимать одно и то же... не так давно уже был выпущен фильм "красавица и чудовище"