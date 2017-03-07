Фото: 22.мвд.рф
Сотрудники ГИБДД в Барнауле в канун 8 марта подготовили для женщин-водителей традиционный сюрприз – цветы.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, от инспекторов ГИБДД дамы получали поздравления и тюльпаны.
"Автоледи, принимая весенние подарки от автоинспекторов, благодарили их за внимание и обещали быть примерными водителями", – отмечают в полиции.
Кроме того, инспекторы отдела ГИБДД УМВД России по городу Барнаулу специально к празднику сочинили стихи, которые прочли женщинам.
Комментарии
Показуха!!!! Лучше бы на перекрестках движение регулировали в час пик! Бездари!
Брать цветы от гаишника плохая примета!
Молодцы ГАИ, показухой не пахнет - кому-то приятно сделали с утра, настроение подняли, поступок, а не трындежь. БезДАРность, как раз тот, кто не в состоянии совершать поступки. Учитесь делать хотя бы банальные вещи и мир будет добрее.
почему каждое 8 марта, мне гаи не встречаются, или я пешком!!! но как 23 так штраф еще выпишут...
Любой женщине такое поздравление понравится однозначно.
у мира стоят - надо ехать за цветами)))