Россияне в скором времени смогут увидеть смартфоны, представленные на выставке Mobile World Congress 2017. Речь идет о "неубиваемых" моделях – Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, а также легендарной Nokia 3310 нового поколения. Об этом пишет портал nation-news.ru.
В русскоязычном разделе сайта Nokia есть информация, когда новинка поступит в продажу.
Читайте также: Обновленную Nokia 3310 будут продавать по 49 евро
Отметим, что выставка прошла в Испании в конце прошлого месяца. Там компания Nokia представила обновленную модель 3310. Когда-то этот телефон уже завоевал мир. Стоимость обновленного гаджета будет равна примерно 50 евро.
Комментарии