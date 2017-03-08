"Ростелеком" выступил партнером открытого первенства Алтайского края по фигурному катанию на коньках. Оно проходило в период с 25 по 26 февраля. В краевую столицу съехались 250 участников не только с Алтая, но и из Новосибирска, Томска, Омска, Кызыла и других городов Сибири. Дети в возрасте от пяти до четырнадцати лет показывали мастерство в короткой и произвольной программе в зависимости от разряда.
В соревнованиях приняли участие 16 школ фигурного катания, из них – пять барнаульских. Примечательно, что участвовали в спортивном празднике и девять мальчиков, а самой юной стала спортсменка школы "Пируэт" Мирослава Трошина.
"Первенство в нашем регионе проходит уже во второй раз, — рассказал председатель алтайской федерации фигурного катания Евгений Трошин. – Могу отметить, что результаты алтайских фигуристов значительно выросли. И это несмотря на то, что в этом году у нас работала судейская бригада зональных турниров России, и подходы к оценке были существенно строже".
Призовые места достались жительницам Барнаула Арине Емельяненковой, Дарье Брызгачёвой, Софие Шеховцовой, Алене Орловой, Анастасии Тарасовой и другим. А по программе кандидатов в мастера спорта победу одержала Александра Шумахер из ДЮСШ-7. Она представляет Алтайский край на первенстве России по фигурному катанию в Саранске.
Фото предоставлены Алтайской краевой федерацией фигурного катания на коньках
"Ростелеком" уже семь лет выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. С 2011 года оператор и федерация совместно реализуют программу мастер-классов для начинающих фигуристов в регионах России "Звездная дорожка". Во время встреч лучшие тренеры федерации фигурного катания и известные спортсмены делятся секретами своего профессионального мастерства.
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