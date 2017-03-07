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Олег Ляшко назвал беспрецедентным вмешательство США в дела Украины

, ИА "Амител"
По мнению лидера Радикальной партии, киевские власти унижают украинцев

Фото: news.pn

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает, что та роль, которую играют США во внутренних делах Украины, унижает жителей страны.

"Посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда на Украине. Посольство США предлагает кандидатуру аудитора деятельности НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины)", – перечисляет примеры влияния Штатов на Украину Ляшко.

На своей странице в Facebook политик добавляет: "Это бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины! Ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило ничего подобного".

По мнению Ляшко, когда действующая украинская власть соглашается на такое вмешательство, она унижает народ.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

7.03.2017 12:19
- гость -

Ляшко не пялят сегодня на зоне только благодаря беспрецедентному вмешательству США во внутренние дела Украины

1  0
7.03.2017 13:26
- гость -

Набу...Набу.... Аааа! НАБУ!!!! Набу (англ. Naboo, произносится /n&#601;'bu/) планета в секторе Чоммелл около Внешнего Кольца. Населена двумя независимыми друг от друга обществами — гунганами, обитающими в подводных городах, и набуанцами - людьми, заселяющими поверхность планеты. Родной мир Падме Амидалы Наберри и Джа Джа Бинкса, а также сенатора и будущего императора Палпатина

0  0
7.03.2017 13:28
- гость -

сначала подставляют все дырки под сша, а потом плачутся, как их это унижает. браво!

0  0
7.03.2017 13:33
- гость -

Ни одно суверенное государство, которое себя уважает, никогда бы не позволило ничего подобного

А ведь верно.В какой современной стране еще такое делалось? https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=f12aa9a3ac8721312fab5223be92ed3f-l&n=13

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