Фото: vk.com/barneos22
Дискуссия об "озверевших" продавцах цветов в канун 8 марта разгорелась в паблике Barnaul 22.
Один из горожан опубликовал фотографии, на которых видно, что автомобиль с объявлениями о продаже тюльпанов заблокировал крыльцо на входе в магазин "Мария-Ра".
"Продавцы тюльпанов совсем озверели", – такими словами сопроводил снимки автор сообщения.
Отметим, что фото были сделаны у "Марии-Ра", расположенной на улице Энтузиастов между Попова и Солнечной Поляной.
Комментарии
номер зачем затер?
вконтактыш трусливый. чтож не подошел к водятлу и не сказал чтоб убрал жоповозку? сфотал издалека и в интернет побежал выкладывать.
))) почему никто по машине не перелез ??))
Раз одну такую пнул. Какое-то мурло потом кричало на меня изделека, Чо делаешь?
чтобы у входа встань продавец Ракшину платит вот и весь разговор
гость - 7 марта 2017 г. 11:53--------- а что из далека ,пнул и бежать ну ты силен
на дороге поставил при выходе из магазина, значит можно по ней ходить!!!
7.03.2017 11:56 - гость -
Всё наоборот было, дрищ побоялся подойти
- гость - 7 марта 2017 г. 12:00
7.03.2017 11:56 - гость -
Всё наоборот было, дрищ побоялся подойти----Так ты еще и фантазер тоесть он торговал из далека.Смелый ты однако ,береги себя вдруг подскользнешся и убежать не выйдет
- гость - 7 марта 2017 г. 12:00
7.03.2017 11:56 - гость -
Всё наоборот было, дрищ побоялся подойти----Так ты еще и фантазер тоесть он торговал из далека.Смелый ты однако ,береги себя вдруг подскользнешся и убежать не выйдет
7.03.2017 12:05 - гость -
Я смотрю , это ты и был или твой ближайший родственник, потому что такой же баран. Он машину поставил у магазина, а не торговал вениками.
а в чем наглость? не хочешь- бери))
7.03.2017 12:19 обезъяна
в парковке наглость)) а еще машину водишь...