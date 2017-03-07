Фото: mukachevo.net
72-летняя пенсионерка под Саратовом пыталась ограбить магазин, в котором работала, пишет "Лайф".
Перед тем, как решиться на ограбление, пожилая женщина посмотрела детективный сериал. Преступление она готовила тщательно. Магазин женщина взломала с помощью лома, действовала осторожно, пытаясь не оставлять на полу следов от обуви, скрывала лицо. Но она не учла тот факт, что магазин сдан на сигнализацию.
Сотрудники охраны прибыли на место в четвёртом часу утра. Пенсионерка хотела украсть деньги из сейфа и компьютер. Женщина задержана, в отношении нее возбуждено дело.
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