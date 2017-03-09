Работа победителя конкурса рисунков в 2015 году — М. Борнысова, Павловская ДШИ
В Год экологии Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая совместно с Союзом организаций лесной отрасли Алтайского края, а также лесной холдинговой компанией "Алтайлес" проводят краевой детско-юношеский экологический конкурс рисунков по произведениям алтайских писателей “Природы хрупкая душа...”.
Также в Год экологии в конкурсе появилась специальная номинация – "Лесная газета". В рамках этой номинации принимаются работы участников школьных лесничеств, а также других детских природоохранных объединений.
Цель проекта — экологическое просвещение школьников края художественными средствами искусства и литературы, формирование у них активной жизненной позиции в вопросах охраны окружающей среды и нравственного отношения к миру природы. В конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных, художественных школ, школ искусств и учреждений дополнительного образования Алтайского края в возрасте от семи до 17 лет.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
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