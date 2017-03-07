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Жительница Красноярска, работавшая риелтором, заказала убийство своей пожилой клиентки, у которой до этого заняла крупную сумму денег. Об этом пишет сайт газеты "Аргументы и факты".
Как сообщается, жертвой заказного убийства чуть не стала 68-летняя пенсионерка. Установлено, что 36-летняя риелтор заняла у пожилой женщины деньги после того, как она продала квартиру. Но долг возвращать риелтор не хотела, поэтому она решила избавиться от кредитора.
Женщина нашла исполнителя преступления. Также у нее была посредница – 41-летняя женщина. Когда они передавали деньги потенциальному убийце, их задержали правоохранители.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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