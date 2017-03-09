Одиннадцатого марта в Барнауле в спортивном комплексе "Горизонт" состоятся заключительные игры чемпионата Алтайского края по мини-футболу (пятая лига). В финале встретятся спортсмены из сильнейших команд лиги: Alawar Studios, "Адреналин", "Алтайлес".
"Впереди предстоят самые интересные матчи, поэтому команда усиленно тренируется", – рассказал капитан команды "Алтайлес" Илья Киреев.
Футбольная команда "Алтайлес" была создана с целью популяризации здорового образа жизни и спорта. Нынешний сезон складывается для спортсменов сложно, но футболисты уже гарантированно обеспечили себе третье место и выход в четвертую лигу. "Мы с удовольствием выступаем за "Алтайлес". Компания поддерживает многие спортивные команды, а также оказывает помощь в организации соревнований. Нам импонирует позиция компании в отношении популяризации спорта и активного образа жизни", – подчеркнул Илья Киреев.
Все любители спорта могут прийти и поболеть за любимые команды уже в эту субботу.
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