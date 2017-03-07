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Гражданка России, которую недавно арестовали в Таиланде за кормление рыб в море, получила штраф в 28 долларов, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Отметим, что за такое правонарушение в Таиланде предполагается штраф в размере до трех тысяч долларов или даже тюремное заключение на срок до одного года.
Сейчас дипломаты работают над тем, чтобы отправить россиянку на родину. Свой самолет она пропустила из-за судебных тяжб.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , полиция Таиланда задержала гражданку России за то, что она кормила хлебом рыб на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства.
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