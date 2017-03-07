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Россиянку, арестованную за кормление рыб в Таиланде, оштрафовали на $28

, ИА "Амител"
Россиянка отделалась небольшим штрафом – 28 долларов

Фото: pixabay.com

Гражданка России, которую недавно арестовали в Таиланде за кормление рыб в море, получила штраф в 28 долларов, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Отметим, что за такое правонарушение в Таиланде предполагается штраф в размере до трех тысяч долларов или даже тюремное заключение на срок до одного года.

Сейчас дипломаты работают над тем, чтобы отправить россиянку на родину. Свой самолет она пропустила из-за судебных тяжб.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , полиция Таиланда задержала гражданку России за то, что она кормила хлебом рыб на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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