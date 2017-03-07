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Сумму почти в 78 миллионов долларов направила Россия в бюджет Организации Объединенных Наций, передает РИА Новости со ссылкой на постпредство РФ в ООН.
В сообщении уточняется, что российский взнос в бюджет организации был переведен 6 марта. Размер взноса составляет 77 888 309 долларов США.
Отметим, что бюджет Организации Объединенных Наций составляется из подобных взносов стран-участников.
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Самые большие суммы перечисляют США, на которые выпадает 22% от общей суммы бюджета организации.
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