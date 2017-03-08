Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю

Международный женский день отмечается в среду, 8 марта. В России этот праздник входит в число наиболее важных и общественно значимых. Портал Amic.ru в этот день решил пообщаться с представительницей далеко не самой женской профессии — следователем по особо важным делам краевого управления СКР Мариной Островской, которая рассказала, каково даме заниматься столь непростым делом.

- Марина Николаевна, давайте начнем с истории вашей службы в правоохранительных органах. Как давно вы работаете следователем?

- Следователем именно Следственного комитета я стала в 2009 году, а в следственных органах служу с 2001 года, то есть "чистый" стаж в данном случае составляет 16 лет. Службу в СКР считаю более престижной, интересной, с большими возможностями для саморазвития и профессионального роста.

- В профессию Вы пришли, являясь потомственным правоохранителем?

- Не знаю, можно ли меня называть таковым, но мой дед, погибший в звании майора при исполнении служебного долга, работал в органах КГБ. Ну а больше в нашей семье погоны никто не носит и не носил.

- Считается, что следователь — профессия мужская…

- Работа следователя – труд далеко не из легких, и не только для женщин. Это тяжелый моральный и порой физический труд, сложностей много, но основные – это практически полное отсутствие свободного времени, отсутствие возможности пообщаться с друзьями, родственниками, нехватка времени на общение с семьей, детьми. Периодически приходится спать по один-два часа в сутки, а то и меньше, но при этом нужно всегда быть на высоте и при любых обстоятельствах оставаться женщиной.

- И каков рецепт, занимаясь столь нелегкой работой, оставаться женщиной?

- Женщине следователю нужно удержать тонкий баланс между женщиной и ее предназначением на Земле с одной стороны и полем боевых действий, где она порой себя ощущает тяжелой артиллерией, сочетая в себе, порой, не сочетаемое.

Сложно быть в боевой готовности 24 часа семь дней в неделю, сложно нестись, управляя своим верным другом автомобилем, без которого работа следователя практически невозможна, из одного конца нашего необъятного края в другой, при этом, не важно мороз, или жара на улице, метель или ливень.

- Можете вспомнить одно из наиболее сложных уголовных дел, которое Вам приходилось расследовать?

- В отделе по расследованию особо важных дел, где я несу службу, дел простых как правило не бывает, поэтому каждое из находящихся в моем производстве дел – это отдельная история, в основном трагичная. Категории дел различны, это и преступления против жизни и здоровья, в том числе убийства, и преступления против половой неприкосновенности, и преступления против собственности и много других.

Ну а из наиболее запомнившихся дел могу назвать уголовное дело, связанное с расследованием вспышки особо опасного инфекционного заболевания среди животных на территории Целинного района, приведшего к заражению местного населения, в том числе и с летальным исходом.

По данному делу в короткие сроки пришлось изучить многотомное ветеринарное законодательство, чтобы вести разговор "на равных" с лицами, допустившими нарушение санитарно-эпидемиологических правил, пришлось одной искать в полях потерпевших-пастухов, которые после того как их подлечили — перестали считать себя потерпевшими.

Остановишься в поле – послушаешь где коровы мычат и…мчишь в том направлении, после чего немного доводов для пробуждения гражданской позиции горе-потерпевших и…дело сдано в суд! В общем, вот такая она.. работа следователя…удивительная и непредсказуемая.

- Какое ваше кредо на посту следователя?

- Свой долг нужно выполнять с честью и достоинством, чтобы кто-нибудь когда-нибудь тебе сказал "спасибо".