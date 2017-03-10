Каждому из нас хочется жить в окружении не просто удобных и функциональных вещей. Хочется красоты, изящества и уюта во всём, особенно в собственном доме. Качественная и стильная мебель по индивидуальному заказу – не обязательно роскошь, а то, что доступно каждому. Чтобы воплотить самые заветные мечты о красивой мебели в реальность, компания "Корель" объявляет о старте акции: скидка 20% на всю мягкую мебель из каталога.

Компания "Корель" предлагает высококачественную мебель из экологически чистых материалов по низким ценам – как мягкую, так и корпусную:

диваны различных видов и форм;

кухонные гарнитуры;

стенки для гостиной;

шкафы-купе и распашные;

кровати и комоды;

офисную мебель.

Вся мебель производится по индивидуальному заказу в собственном цехе с использованием современных технологий. Упор делается на практичность и функциональность создаваемого проекта. Доставка и сборка мебели всегда бесплатно.

В честь 8 марта компания "Корель" дарит всем скидку 20% на любую мягкую мебель из каталога. На всю продукцию компании действует рассрочка на два года без первоначального взноса.

Срок действия акции – до конца марта.

Для того чтобы узнать цену на интересующее вас изделие, просто заполните заявку на сайте или позвоните по номеру +7 (960) 942-46-54.

Также вы можете отправить письмо со своими контактами на почту zakaz@korel-mebel.ru.