Каждому из нас хочется жить в окружении не просто удобных и функциональных вещей. Хочется красоты, изящества и уюта во всём, особенно в собственном доме. Качественная и стильная мебель по индивидуальному заказу – не обязательно роскошь, а то, что доступно каждому. Чтобы воплотить самые заветные мечты о красивой мебели в реальность, компания "Корель" объявляет о старте акции: скидка 20% на всю мягкую мебель из каталога.
Компания "Корель" предлагает высококачественную мебель из экологически чистых материалов по низким ценам – как мягкую, так и корпусную:
- диваны различных видов и форм;
- кухонные гарнитуры;
- стенки для гостиной;
- шкафы-купе и распашные;
- кровати и комоды;
- офисную мебель.
Вся мебель производится по индивидуальному заказу в собственном цехе с использованием современных технологий. Упор делается на практичность и функциональность создаваемого проекта. Доставка и сборка мебели всегда бесплатно.
В честь 8 марта компания "Корель" дарит всем скидку 20% на любую мягкую мебель из каталога. На всю продукцию компании действует рассрочка на два года без первоначального взноса.
Срок действия акции – до конца марта.
Для того чтобы узнать цену на интересующее вас изделие, просто заполните заявку на сайте или позвоните по номеру +7 (960) 942-46-54.
Также вы можете отправить письмо со своими контактами на почту zakaz@korel-mebel.ru.
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