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Пассажиры барнаульского автовокзала теперь смогут покупать билеты, оплачивая их стоимость с помощью банковской карты. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
Отметим, что ранее рассчитаться за билеты можно было только наличными деньгами. Это вызывало недовольство у пассажиров. Теперь это неудобство ликвидировано.
"Желаем приятных поездок всем пассажирам", – сказано на сайте.
Комментарии
Вы до 2017 года принимали оплату налом? О_о
О там поди и электричество с телефоном провели? Прогресс однако)
просто раньше автовокзалу лень было терминалы поставить
Ну неужели случилось!