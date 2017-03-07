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Как будет выглядеть новая барнаульская набережная и Нагорный парк?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Канатная дорога, амфитеатр и "беседка любви": что планируют построить на набережной и в Нагорном парке?

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

На заседании Общественного совета по реализации туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город" был рассмотрен проект новой набережной и Нагорного парка. Так, по словам главного архитектора "Алтайгражданпроекта" Евгения Башкирова, в ходе нескольких обсуждений подробно продумали вариант лестничного спуска, создав из двух предложенных вариантов смежный.

Как будет выглядеть?

Новая лестница, которая скоро украсит склон берега Оби, будет повторять ту, которая еще в советское время была на ВДНХ. Ее дополнят террасы, которые во избежание несчастных случаев оградят заборчиками. Каркас лестницы будет монолитный железобетонный.

Сам проект целиком будет реализован в три этапа: сначала построят механический спуск, после благоустроят набережную, а уже в самом конце займутся работами в Нагорном парке, общая территория которого составляет 14 гектаров, из которых верхняя зона занимает 5, нижняя – 1, а остальное – это сам склон. По оценкам экспертов, парк сможет вместить около 1400 человек.

Для комфорта отдыхающих пространство разделят на несколько зон: правая часть подойдет для спокойного отдыха, левая – для активного, где будут аттракционы, колесо обозрения, детская площадка, велосипедные дорожки, места для катания на роликах, а зимой – на коньках.

Кроме того, в плане учли специальные видовые площадки с подзорными трубами и канатную дорогу, которая объединит Нагорный и Центральный парки. Будут здесь летнее и зимнее кафе, туалеты, для молодоженов построят "беседку любви", а центральным местом станет амфитеатр.

Для того чтобы ночью все выглядело не менее красиво, чем днем, решили сделать подсветку. Акцент подсветки будет на лестнице, террасе.

Что будет на набережной?

Евгений Башкиров объяснил, что на набережной будет спуск к воде. Так как здесь не предусмотрено озеленение, архитекторы задумали установку легких теневых навесов, под которыми можно отдохнуть в жару. Здесь разместят малые архитектурные формы, также заранее предусмотрели специальные площадки для возможных будущих памятников и монументов – эти зоны украшены камнями, которые добывают на Алтае.

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В чем минус?

Жаркие споры разгорелись по поводу двух парковок на 80 машино-мест, которые сейчас есть в проекте. По мнению участников общественного совета, они там не нужны, так как, во-первых, уменьшают зеленую зону, во вторых, проезжающие машины будут мешать прогуливающимся людям. Директор "Архитектурной мастерской "ГРАДО" Виктор Четошников предложил вместо двух огромных парковок сделать одну, но двухэтажную – это решит проблему с местами и сделает Нагорный парк удобным для пешеходов.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

7.03.2017 15:39
- гость -

на этой лестнице зимой можно ноги переломать в 10 местах, нельзя было сделать ее из чего-нибудь не такого скользкого?

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7.03.2017 15:48
- гость -

А где будет ссуть?

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7.03.2017 15:52
- гость -

Сколько будет стоить въезд на парковку? Заход на набережную, туалет, выход?

0  0
7.03.2017 16:05
- гость -

мдаа, фото выбрали, как в ужастиках

0  0
7.03.2017 16:08
- гость -

Может сначала дорогами заняться? Люди несколько лет своей жизни тратят на стояние в пробках. Ну что из потраченного бетона нельзя сделать вместо набережной и лестниц несколько путепроводов? Да и развлекательные мероприятия на кладбище это нормально?

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7.03.2017 16:09
Гонец из Пензы

всё это очень мило конечно... но как это перекликается с названием "Барнаул – горнозаводской город"?

0  0
7.03.2017 16:12
Гонец из Пензы

"Да и развлекательные мероприятия на кладбище это нормально?" ---------- у нас в столице нашей Родины Москве такое прям на Красной площади давно практикуют, и ничо - народу нравится

0  0
7.03.2017 16:13
- гость -

Покупались теперь люди на набережной....

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