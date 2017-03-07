Фото: latinopost.com

Готовность к пожароопасному сезону обсудили во вторник, 7 марта, на заседании правительства Алтайского края под руководством губернатора Александра Карлина.

По словам главы региона, вопрос с подготовкой к пожароопасному сезону всегда стоит на особом контроле. Земли лесного фонда занимают площадь 4,4 миллиона гектаров, что составляет 26% от всей территории края. На охрану лесов ежегодно расходуется до 250 миллионов рублей, 220 из которых составляют средства арендаторов лесных участков. Александр Карлин отметил, что за последние годы в регионе научились бороться со стихией.

"По оперативности тушения лесных пожаров край занимает с показателем 96% первое место среди всех регионов Сибири. Однако только за последние 20 лет на лесных участках региона было ликвидировано около 20 тысяч лесных пожаров, из них 108 крупных. Площадь же составила около 250 тысяч гектаров", – заявил Александр Карлин.

Глава региона напомнил о трагедии 2010 года, когда ущерб экономике региона был нанесен на сумму 19 миллиардов рублей. Это связано в том числе с соседством с республикой Казахстан, откуда за последние годы перешло 13 лесных пожаров.

Как рассказал на заседании правительства и.о. министра природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, все мероприятия по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону на территории края выполняются успешно в намеченные сроки. В частности, созданы оперативные штабы, необходимая техника подготовлена к стихии, а также заключены договоры на тушение с лицами, использующими леса.

Владимир Попрядухин добавил, что количество пожаров по вине населения в крае сократилось с 71% до 53%.

"Основной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор. Все наши усилия были направлены на предвосхищение этих событий. Велась серьезная информационная работа, использовались все возможности. Поддержку оказали все смежные структуры, управления и ведомства. Мы в прошлом году активно занимались привлечением к суду ответственных за пожар лиц. Это помогло уменьшить количество пожаров, связанных с неосторожностью населения, до половины. Треть же пожаров происходит из-за природных явлений, связанных с сухими грозами. Тут мы повлиять никак, кроме оперативного реагирования, не можем. Мы ликвидируем все такие пожары в течение первых суток", – рассказал Владимир Попрядухин.

Начальник МЧС РФ по Алтайскому краю Игорь Лисин также сообщил о готовности всех сил к защите населения от природных пожаров. Так, для этих целей органами местного самоуправления должна быть проведена работа по восстановлению противопожарных полос от населенных пунктов протяженностью около 900 километров.