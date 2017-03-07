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На видеохостинге Youtube набирает популярность минутный ролик о том, как енот забрался в один из домов, расположенных в городе Алматы, и перемыл всю посуду.
Животное каким-то образом включило воду и терло своими маленькими лапками грязную посуду. Впрочем, не все прошло аккуратно, некоторые тарелки оказались разбитыми.
Неизвестно, как животное проникло в дом. Некоторые комментаторы предположили, что видео постановочное.
Комментарии
вспомнился анекдот, как мужик жену из дома выгнал после того как завел себе енота
а второй енот случайно включил камеру и держал ее в лапах
Мне срочно нужен енот! НЕНАВИЖУ мыть посуду....
да вот засранцы то сколько посуды...
енот не выдержал пришлось прийти помыть
забрался в ЧУЖОЙ дом????