Фото: migrantinform.ru
Проект закона "О единой российской нации и управлении межэтническими отношениями", разработка которого проводится в настоящее время, решено переименовать.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант", это связано с неготовностью россиян к восприятию понятия о единой нации.
Отмечается, что об этом заявил руководитель рабочей группы по подготовке документа Валерий Тишков. "Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация", – приводят СМИ его слова.
В итоге, скорее всего, закон получит наименование "Об основах государственной национальной политики".
По словам Валерия Тишкова, с такой формулировкой документ больше соответствует изначальному посылу, который имел место со стороны президента России Владимира Путина.
Также указывается, что в апреле новая концепция разрабатываемого документа увидит свет. Вероятно, она будет содержать в себе систему мониторинга этноконфессиональных отношений в регионах РФ, оговаривать политику государства в отношении коренных и малых народов.
Комментарии
Ненавижу две вещи. Расизм и негров.
В итоге, скорее всего, закон получит наименование "Об основах государственной национальной политики". +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Придется искать не уничтоженные труды Владимира Ульянова и Иосифа Джугашвили по этому вопросу. Если не все ПСС сожжены, как в Германии 1933 года.
Не будет у нас теперь не русских,не казахов,не бурятов,не якутов и т.д. , а будет ЕДИНОРОС. Они там от безделья не знают какие еще законы придумать,лишь -бы не думать как жизнь людей поднять на нормальный уровень жизни
Как надоели хамские комментарии. Пейте лучше пиво. Быдлу-быдлово.
- гость - 7 марта 2017 г. 13:25 На законодательном уровне надо определить, что такое НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ!
Скрестить ужа и ежа, нищего и олигарха в настоящей России не получится. Хотя в СССР получалось. Потому что олигархов не было и все были равны по доходам.
7.03.2017 13:27 valery старожил Как надоели хамские комментарии. Пейте лучше пиво. Быдлу-быдлово. ___________________________________________________________________ От хамлобыдла слышим!!!
Великороссы, малоросы, белорусы - тоже коренные народы России, только о них отчего-то забыли. Это как в СССР - РСФСР и Белоруссия больше всех работают, а к котлу подходят последние
7.03.2017 13:27 valery
а ты по теме комментируй, а то объяснят тебе куда идти и что делать