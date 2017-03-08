Компания Tele2 предлагает своим клиентам выгодно приобрести "серебряные" номера. С седьмого по десятое марта, при заказе через интернет-магазин оператора, стоимость красивого номера составляет всего 75 рублей. Для заказа доступно более 300 "серебряных" номеров.
Забрать заказы, сделанные в интернет-магазине Tele2, абоненты Алтайского края могут в одной из 45 точек самовывоза по всему краю. Жители Барнаула, Белокурихи, Бийска, Новоалтайска и Рубцовска также могут оформить бесплатную доставку на дом.
В прошлом году больше всего заказов в интернет-магазине Tele2 сделали жители Барнаула, Бийска и Заринска. Самым популярным тарифом в интернет-магазине стал "Оранжевый", второе место с незначительным отставанием занял "Очень черный", а на третьей позиции оказался "Самый черный". Самой популярной категорией красивых номеров по итогам 2016 года стала "Золотая середина" (несколько повторяющихся цифр или комбинаций в средней части номера). Вторую позицию по количеству сделанных заказов поделили золотые и серебряные номера.
"Онлайн-площадка Tele2 – это один из самых удобных способов стать нашим клиентом. Не нужно бегать в поисках лучшего предложения: клиент может оформить заказ в несколько кликов. Красивый номер, выгодный тариф и смартфон с хорошими характеристиками станут отличным подарком на праздник для ваших близких",- рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае, Евгений Богач.
В 2016 году Tele2 помимо красивых номеров предложила посетителям возможность заказать на онлайн-площадке брендированное оборудование – модемы, роутеры и смартфоны. По количеству заказов за год абсолютным лидером стал Tele2 Mini – первый брендированный смартфон оператора. В интернет-магазине Tele2 можно заказать любую из шести моделей смартфонов Tele2 в черном и белом цветах. Также для заказа доступны четыре модели смартфонов Haier из линеек Terra и Aqua.
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