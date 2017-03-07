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Бывший заместитель командующего ВМС Грузии Виктор Челидзе в интервью газете "Квирис палитра" заявил, что экс-президент этой страны Михаил Саакашвили 13 лет назад дал приказ потопить корабль, на борту которого находились глава ЛДПР Владимир Жириновский и мэр (на тот момент) Москвы Юрий Лужков. Об этом пишет портал Regnum.ru.
Сначала Саакашвили приказал взять под стражу экс-главу Аджарии Аслана Абашидзе, но это не было сделано. Тогда Саакашвили отдал приказ потопить корабль, который плыл из Сухуми. На борту этого корабля находились Лужков и Жириновский.
Данное поручение не было исполнено. А через несколько дней главнокомандующий грузинских ВМС Зураб Иремадзе скончался "при невыясненных обстоятельствах".
Комментарии
Честно сказать, Россия не очень бы потеряла
Безумец.
Только сам народ России может покончить с ворами и коррупционерами. Ну потопил бы этот Саакашвили жуликов и что в у нас больше таких нет?