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Молодые люди из села Малоенисейское Бийского района пытались ограбить двух студентов-заочников, которые прибыли в наукоград для сдачи сессии.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленники угрожали учащимся ножом и пистолетом, пытаясь отнять у них деньги и мобильные телефоны.
"Неожиданно для нападавших их потенциальные жертвы оказали активное сопротивление, и между молодыми людьми завязалась драка. Случайные свидетели завязавшейся потасовки вызвали на место происшествия сотрудников полиции, и нападавшие были оперативно задержаны", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Известно, что оба задержанных были пьяны. Изъятое оружие полицейские направили на исследование.
Молодые люди привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Правовое решение по факту разбойного нападения будет принято в скором времени.
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