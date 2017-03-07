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Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Индустриального района в Барнауле провели рейд и задержали двух подростков, гулявших после 23.00 без сопровождения взрослых. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
С начала этого года во время рейдов были задержаны десять подростков, оставленных без взрослого присмотра. Днем также проводятся рейды, чтобы избежать пребывания подростков в опасных местах. Речь идет о заброшенных зданиях, подвалах, чердаках и крышах гаражей, лесных массивах и водных объектах.
К административной ответственности привлечены пятеро родителей, столько же вынесено предупреждений.
Напомним, дети, не достигшие возраста 16 лет, не могут находиться на улицах без взрослых с 22.00 до 6.00, а дети старше 16 лет – с 23 часов до 6 часов утра.
Комментарии
с начала года всего 10,да прогуляйтесь около т.ц как минимум у каждого 20-30 малолеток пасется вот и штрафуйте родителей а то бюджет пустой