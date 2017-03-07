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Родители алтайских школьников могут подать заявление на прием ребенка в первый класс через интернет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.
Новинка уже внедрена во всех школах Заринска, Бийского и Немецкого национального районов, в барнаульских гимназиях №74 и №79, а также в двух краевых школах – Алтайском краевом педагогическом лицее-интернате и Алтайской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова. Через год такое новшество должно появиться абсолютно во всех школах Алтайского края.
Подать заявление через интернет можно на портале образовательных услуг Алтайского края – "Е-услуги. Образование". Войти в него можно через личный кабинет портала госуслуг. Для этого нужно иметь регистрацию на нем.
Напомним, в этом году в Барнауле разгорелся целый скандал в первый же день начала приема заявлений в первый класс. Так, желание горожан записать своих детей в первый класс в лицее №121 в Барнауле обернулось столпотворением.
Комментарии
школьнику так "сынок, мы тебя через интернет в интернат записали с ПЛП"