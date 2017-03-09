Апарт-комплекс SKY-M – одна из самых современных и комфортных новостроек Барнаула. Данный формат жилья создан специально для активных и энергичных людей. Для желающих купить апартаменты в одном из лучших районов города действует акция – 649 000 рублей за студию. Основным отличием апарт-комплекса SKY-M является совмещение широчайшего внутреннего сервиса комплекса (прачечная, консьерж-сервис, многоуровневая система безопасности, сервис по уборке помещений) и достоинств домашнего уюта.
Комплекс расположен на большом земельном участке, на котором будут предусмотрены не только детская и спортивная площадки, но и собственный зеленый сквер. Жителям будет где провести свободное время, отдохнуть от городской суеты.
Район, где расположен апарт-комплекс, также заслуживает упоминания. В шаговой доступности находятся различные торговые центры, аквапарк, современный кинотеатр, отличные школы и детские сады.
В комплексе представлены как студии небольших площадей за доступную цену от 649 000 рублей, так и двухуровневые апартаменты стоимостью чуть больше миллиона рублей.
В настоящее время покупателям доступна широкая гамма инструментов покупки, основным из которых является рассрочка на весь срок строительства с небольшим первоначальным взносом и доступным ежемесячным платежом.
Подробности можно уточнить в отделе продаж по телефону +7 (3852) 55-68-28.
Проектная декларация размещена на сайте www.sky-m.info