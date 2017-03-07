Фото: altairegion22.ru
Центр экологии семьи "ЛАД" появится в Алтайском крае в ближайшее время — его открытие накануне анонсировал губернатор Александр Карлин в ходе встречи с женским активом региона.
Напомним, торжественное мероприятие получило название "Как вы прекрасны, женщины Алтая!" Участницами встречи стали 450 жительниц края.
Акцентировав внимание на том, что в регионе живут 1,3 миллиона женщин, которые обеспечивают развитие края и активно участвуют в общественной жизни региона, губернатор анонсировал открытие уникального центра экологии семьи, который будет оказывать помощь супругам, столкнувшимся с различными трудностями.
"Центр "ЛАД", который мы намерены в ближайшее время создать, будет заниматься проблематикой экологии семьи. Он будет, с одной стороны, решать ряд вопросов конкретных семей, столкнувшихся с трудностями. С другой стороны, будет выступать в качестве методического центра, куда смогут обращаться за помощью и поддержкой не только семьи, но и общественные женские организации, муниципальные структуры", – отметил Александр Карлин.
В заключение торжественной встречи глава региона поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта, пожелав представительницам прекрасного пола здоровья, процветания и исполнения заветных желаний.
Комментарии
так и не понял что там будут делать. ДАР открыли, ЛАД открыли, теперь ждем ДАЛ и РАД
"экологии семьи" Это что за термин такой? Что они там курили?
Экология — биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем надорганизменного уровня в пространстве и времени, в естественных и изменённых человеком условиях.
Образное описание экологии: наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы.[2] И причем тут экология семьи?
Термином «Экология семьи» мы определяем «Психологию межличностных отношений членов семьи, отражающих генетически детерминированный характер метаболических процессов и формирующих особенности адаптивных реакций на изменяющиеся условия окружающей среды». Медикус.ру: http://www.medicus.ru/fphysician/specialist/ekologiya-semi-kak-chastnaya-forma-sociologii-i-globalnaya-zadacha-profilakticheskogo-napravleniya-v-zdravoohranenii-26070.phtml Ё, мудрёно.....
Палыч а по-русски?