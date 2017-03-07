Очередная крупная авария произошла сегодня, 7 марта, в Барнауле. Почти весь центр города, по сообщениям наших читателей, на момент публикации находится без воды. В аварийной службе водоканала подтвердили, что порыв произошел в районе улицы Силикатная, 16-А. "Авария крупная", – сообщили в диспетчерской. Жителей просят не паниковать — водоснабжение обещают восстановить в ближайшие два-три часа.
В пресс-службе водоканала отметили, что пока не могут назвать причины аварии. Более подробную информацию пообещали прислать в ближайшее время.
Напомним также, что сегодня утром в Барнауле из-за выхода воды на поверхность дороги была перекрыта улица Эмилии Алексеевой. Однако эту аварию удалось быстро локализовать.
Комментарии
Одно стихийное бедствие за другим.
Уже дали воду. Опоздали с новостью.
Не звизди, звезда. Нет воды.
Амик, ну прежде чем писать новость то узнай подробности. Воды не было от силы полчаса (живу на Комсомольском), а текст такой как-будто конец света наступил.
7.03.2017 14:46 гость
Живу на Строителей. Воды нет с начала первого. Конца света еще нет, но хотелось бы чтобы побыстрее дали.
Эх не получилось у амишников жереного! А так хотелось
Просто Вы неудачник,а Он удачьник!
Сча оппозиция напишет, что у них со вчерашнего утра отключили
-да уже начинает пахнуть с центра
7.03.2017 15:02 - гость -
Едераст вы, в плохом смысле этого слова. А воды нет.
А у нас дали А-Петрова 3:1
Дайте воды деду нада
7.03.2017 15:07 - гость -
Это не вы тут случайно в ноябре писали во время очередной коммунальной аварии, что город зиму не переживет?
Как видите пережил и без особых проблем.
Ни чо, в центре и без воды посидят, туго будет пусть идут за водой в администрацию города,это рядом
Это потому что Мы Дугина вовремя переизбрали!