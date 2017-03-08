В 2017 году группа "Пилот" отмечает своё двадцатилетие. По такому случаю музыканты отправились в тур по 28 городам. Барнаул девятый на очереди, и уже восьмого марта "Пилот" сыграет в нашем городе свой юбилейный концерт — "Двадцатничек". С лидером группы Ильёй Чёртом пообщалась команда Нашего Радио.

О метаморфозах

За 20 лет действительно многое произошло. Конечно, и сейчас на коцерты приходят люди совсем молодые — и шестнадцатилетние, и пятнадцати-, и бывало даже меньше. Случается, что родители приводят на концерты своих детей, и у нас есть слушатели, которым всего по 5-6 лет. Или наоборот, люди старшего поколения приходят с родителями. Всякое бывает. Но, конечно, надо учитывать, что 20 лет назад это всё было разгильдяйством, беспределом и так далее. Как говорил, Уинстон Черчилль, если борешься со всем миром, и тебе 17 лет — значит у тебя горящее сердце, но если тебе за 40 и ты продолжаешь бороться со всем миром — значит ты просто дурак. У нас примерно так и произошло. За 20 лет разумения взяло верх — победа разума над шерстью произошла. И теперь мы серьёзные люди, стараемся нести осмысленные вещи — глубокое древнее знание, зашифрованное в песнях. Естественно, так было не всегда.

О книге "Двадцатничек"

Мы специально к 20-летию группы выпустили издание — это книжка с картинками, потому что книжка без картинок — это, естественно, деньги на ветер. Помимо ярких картинок, которые можно полистать зимними долгими вечерами в туалете, в ней есть истории о создании группы, истории по каждому альбому, собственноручно мной написанные, о гастролях, о лекциях, о фан-клубе и так далее. Плюс внутри находятся две пластиночки, там акустические версии известных тяжёлых песен группы "Пилот" и новинки. И флешка, на ней 20 официальных видеоклипов группы и более 6 тысяч фотографий, сделанные за все 20 лет гастрольной жизни коллектива. Так что прежде чем смотреть, убедитесь в том, что рядом нет детей.

Зачем музыкантам книга?

Всегда же интересно знать историю группы, поэтому большинство рок-коллективов, так или иначе, выпускают писательские труды с пафосным названием "Мой длинный творческий путь". Мы решили сделать что-то в этом роде, но не столь пафосно, потому что мы никогда не чувствовали себя какой-то важной единицей в российском шоу-бизнесе. Поэтому постарались сделать это издание просто интересным, красочным и наполенным всякими редкостями — например, сканированными рукописными текстами со всеми почеркушками, где можно проследить, как писались известные, уже теперь на всю страну, песни, что из них выкидывалось, что менялось и так далее.

Про отношение к трибьюту

Честно говоря, моя позиция в этом вопросе глубоко отрицательная. Мне всегда казалось, что трибьют нужно делать тогда, когда артист ушёл, как говорится, с планеты, ибо пока он жив, никто никогда не сыграет его произведения лучше, чем он сам. Поэтому для меня, когда делают трибьют живой и существующей группе или автору, это тоже, что петь панихиду по живому. Не очень хорошая примета, мне кажется, это попахивает свечкой за упокой при жизни. Поэтому ни в коем случае никаких трибьютов мы делать не будем, по крайней мере, пока я жив.

20 лет позади. Что дальше?

Жизнь научила нас жить сегодняшним днём, и не очень-то строить какие-то далёкие планы. Тем не менее я считаю, что всё будущее человека зависит от того, что он делает прямо сейчас. Мы просто занимаемся своим делом и пока не собираемся своевольно всё это прекращать. Надеюсь, что если у нас останется время от этого большого, длинного и многочисленного по городам тура, то мы в конце года или начале следующего издадим следующую номерную пластинку группы "Пилот" пока под рабочим названием "Пандора". Далее мы хотим делать акустическую программу, непонятно пока в какой год мы с ней поедем, но тем не менее, планов много. Жизнь продолжается.

Наше Радио Барнаул 106.4FM

Телефон студии 27-18-12

vk.com/nashe_radio_barnaul