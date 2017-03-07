Фото: pixabay.com
Новосибирский пилот утром во вторник, 7 марта, решил поздравить женщин с наступающим праздником. Он нарисовал цифру 8 конденсационным следом от самолета. Об этом пишет "Российская газета".
Местные жители говорят, что это творение появилось в небе около 11 утра. После того, как поздравление было исполнено, самолет пошел на снижение.
Очень оригинальное поздравление к 8 Марта 🎉🎈 с наступающим, девочки 🌸❤ . . . #Красноярск #Абакан #Саяногорск #Минусинск #Минск #Екатеринбург #Омск #Томск #Хабаровск #Краснодар #Норильск #Москва #СанктПетербург #Новосибирск #НижнийНовгород #Самара #Казань #Челябинск #РостовнаДону #Уфа #Волгоград #пермь #саратов #владимир #владивосток #Иркутск #Ярославль #Ставрополь #сочи
Мастерство пилота порадовало горожан – новосибирцы массово публикуют фотографии восьмерки в социальных сетях.
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