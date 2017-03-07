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Сотрудники правоохранительных органов в Саратове задержали мужчину, которого подозревают в краже 50 роз из цветочного магазина, сообщает сайт газеты "Известия".
Как сообщается, подозреваемый украл из магазина 25 белых и 25 красных роз. Ущерб от кражи составляет около трех тысяч рублей. Известно, что грабитель разбил окно магазина. Задержать его помогла служебно-розыскная собака.
Злоумышленник признался, что все цветы он раздал на улице в преддверии 8 марта неизвестным женщинам. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Ущерб 3000р - срок до 5 лет. А жулики которые миллиардами воруют - домашний арест. Может это потому, что они эти миллиарды незнакомым не раздают?
ого это за 30тыс уже 50лет за 300тыс 500лет за 1млн 1500лет, за 10млн 15000тыс лет. за 100млн 150000лет суровые законы