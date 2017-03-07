Фото: st.motortrend.ca
Злоумышленники угнали дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4 с парковки, расположенной у дома № 1 в 3-м Люсиновском переулке. Об этом пишет Regnum.ru.
Как отмечается, стоимость элитного автомобиля оценивается в 8,4 миллиона рублей. По данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело.
Напомним, в 2016 году в России чаще всего угоняли иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. В список самых угоняемых машин вошли в том числе Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio.
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