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Mercedes-Benz за 8 млн рублей угнали с парковки в Москве

, ИА "Амител"
Угон был совершен возле дома в Люсиновском переулке

Фото: st.motortrend.ca

Злоумышленники угнали дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4 с парковки, расположенной у дома № 1 в 3-м Люсиновском переулке. Об этом пишет Regnum.ru.

Как отмечается, стоимость элитного автомобиля оценивается в 8,4 миллиона рублей. По данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, в 2016 году в России чаще всего угоняли иномарки, кроссоверы и седаны бизнес-класса. В список самых угоняемых машин вошли в том числе Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio.
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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