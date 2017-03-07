Опытные садоводы и огородники знают, что при планировании работ на участке помощь оказывает лунный посевной календарь, который учитывает воздействие луны на здоровье растений и на процессы, происходящие в почве. Посев и высадку растений лучше всего проводить на растущую луну – этот период будет способствовать стремительному развитию растений. В те дни, когда луна находится в фазах новолуния, от работ по посадке или посеву лучше отказаться. В противном случае посаженные растения будут слабо развиваться или вовсе не взойдут. Подробнее смотрите в инфографике.
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