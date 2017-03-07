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Депутата в Алтайском крае подозревают в особо крупном мошенничестве на сумму более 11 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что подозреваемым является 62-летний член Мамонтовского районного Совета народных депутатов.
Согласно версии следствия, в период с 2012 по 2016 год мужчина, будучи председателем одного из дорожно-строительных кооперативов края, уговорил подчиненных сотрудников получить кредиты на общую сумму более 11 миллионов рублей.
Также он попросил передать ему эти деньги, сказав, что они нужны на нужды кооператива, в котором работают потерпевшие.
"Получив денежные средства, мужчина распорядился ими по собственному усмотрению", – отмечают в СКР. Расследование продолжается.
Комментарии
Ох, уж эти "народные избранники", от Камчатки до Калининграда, любого возьми, и рыльце в пушку будет, а мамонтовский 62-летний член, наверное членом Единой России был