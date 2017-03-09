Фото: Вячеслав Мельников
Минувшая зима в Барнауле отметилась обильными снегопадами, последствия которых в своих дворах видят тысячи горожан.
Залежи снежных масс вызывают опасения – на улице уже март, и все это начинает таять.
Городские власти в настоящее время усиленно вывозят снег из города, преследуя цель минимизировать негативные последствия первой волны паводка.
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Однако, судя по количеству и размерам сугробов, с приходом настоящего весеннего потепления людям будет очень непросто передвигаться по дворам и улицам.
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Комментарии
администрацию на кол
по идее и управляшек туда же надо. но меня больше "напрягают" ледяные колеи во дворах и проездах...
и это центр в спальниках сугробы выше
а почему не вывезли? или как в Москве по гланасу топливо вырабатывали?
днем тает- ночью вымерзает
у нас 2 раза за зиму вывозили, но все равно сугробы чуть меньше, чем на фото