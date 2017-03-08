В этом году мы отдыхаем всего один день. Однако некоторые картины в прокате выйдут не в четверг, на день раньше, чтобы можно было сводить прекрасных дам в кино. Главными премьерами этой недели станет один из главных блокбастеров года про гигантскую обезьяну, а также вторая часть культовой ленты Дэнни Бойла "На игле". Рассказываем, на что сходить в кино на этой неделе.

"Конг: остров черепа"

Режиссер — Джордан Вот-Робертс

В ролях — Том Хидделстон, Бри Ларсон, Джон Гудман

Один из самых зрелищных блокбастеров этого года. Уже точно главный аттракцион до майских премьер вторых "Стражей Галактики" и "Пиратов Карибского моря". В последний раз о Кинг Конге кино снимал в 2005 году Питер Джексон. И получилось довольно впечатляюще. Однако в новом фильме обезьяна будет размеров с девятиэтажный дом, а действие происходить в 1971 году.

Все остальное довольно стандартно: на неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком и природой.

Уже судя по трейлеру понятно, что в фильме будет много спецэффектов, монстров и интересных актеров, включая лауреатки премии "Оскар" Бри Ларсон, а также Тома Хидделстона, Сэмуэля Л.Джексона и Джона Гудмана. В Барнауле состоится несколько показов на день раньше премьеры. Поэтому на фильм можно будет сходить вечером 8 марта.



"Транспортинг 2"

Режиссер — Дэнни Бойл

В ролях — Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер

Возможно, главный подарок на Международный женский день. Продолжение культового фильма 90-х годов "На игле" Дэнни Бойла, которое он мечтал снять долгие годы. Фильм является вольным переложением великого романа Ирвина Уэлша "Порно" и в нем снялась все четверка из первой картины. Многие критики уже назвали "Транспортинг 2", который очень похож названием на "Терминатор 2", самым грустным в карьере режиссера.

"Любовь с ограничениями"

Режиссер — Дмитрий Тюрин

В ролях — Павел Прилучный, Анна Старшенбаум

Единственная комедия, выходящая к 8 марта в прокат. По сюжету Михаил организовывает клуб людей с ограниченными возможностями и влюбляется в девушку на инвалидной коляске.