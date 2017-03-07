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Следственный комитет инициировал проверку после конкурса на раздевание в одном из ночных клубов Благовещенска. По данным ведомства, в конкурсе принимала участие 16-летняя девушка, сообщает пресс-служба СУСКа по Амурской области.
Местные СМИ 6 марта опубликовали новость о том, что в клубе прошел скандальный конкурс на раздевание. Сначала девушки должны были раздеться до нижнего белья, а затем снять и его. Приз — 15 тысяч рублей — получила та девушка, которая согласилась остаться обнажённой перед публикой.
По данным местных журналистов, в конкурсе участвовала 16-летняя девушка, приехавшая в Благовещенск из посёлка и сейчас учится в одном из колледжей города.
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