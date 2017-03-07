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Специалисты водоканала устраняют коммунальную аварию, которая произошла из-за повреждения водопровода на улице Южные Мастерские в Барнауле.
В пресс-службе предприятия уточняют, что порыв случился на водопроводе диаметром 600 миллиметров около 13:00.
"Первоначально в зоне пониженного давления находились жилые дома и административные здания части Центрального и Железнодорожного районов города. Специалисты предприятия оперативно локализовали поврежденный участок водопровода, что позволило нормализовать давление в системе", – отмечают в водоканале.
Также указывается, что в жилых домах водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время, а ремонтные работы будут проводиться до полного устранения повреждения.
Отметим, что ранее с сообщениями о перебоях в водоснабжении в редакцию Amic.ru обратилось много наших читателей, проживающих в центральной части города.
Комментарии
Быстрее лопатами машите, косорукие.
7.03.2017 15:34 - гость -
Обтрухался со стелсами и нефтью и продолжаешь гадить?