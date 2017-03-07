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Планируете ли вы поздравлять женщин 8 марта?

Конечно, уже продумал, что куплю маме, жене, дочке и коллегам по работе. Люблю оригинальничать

Придется, как без этого. Куплю небольшой презент. Да и женщины нас с 23 февраля поздравляли

Только если вынудят, а так не вижу в этом смысла

Еще один бессмысленный праздник. Никогда не отмечал и не собираюсь принципиально