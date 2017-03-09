Лектор из Франции Денни Лаво прибыл в АлтГТУ в рамках реализации совместных образовательных программ с посольством Франции. Он ведет занятия по иностранному языку для студентов и слушателей курсов французского языка во Французском ресурсном центре АлтГТУ. В течение весны Денни Лаво проведёт несколько бесплатных уроков со всеми желающими.
"Мы приглашаем всех желающих изучать французский язык или развивать свои коммуникативные навыки. Это уникальная возможность для жителей Барнаула совершенно бесплатно совершенствовать навыки устного общения с носителем языка", – говорит руководитель французского ресурсного центра Наталья Басенок.
Первое занятие пройдет 16 марта и будет посвящено праздникам Франции, 30 марта приглашают всех тех, кто интересуется историей этой страны. Тринадцатого и 27 апреля можно будет поговорить о политике и проблемах современного человека, а 4 и 25 мая Денни Лаво расскажет о традициях и особенностях быта французов.
По вопросам участия в тематических лекциях необходимо позвонить по телефону: 8963-571-8353 (Наталья Басенок).
Занятия будут проходить по четвергам с 17.30 до 18.30 в главном корпусе АлтГТУ (пр. Ленина, 46, ауд. 111а)
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