Главный весенний праздник — Международный женский день — отмечается в России 8 марта. Традиционно в этот день принято делать комплименты нашим прекрасным половинкам, дарить женщинам цветы и дарить подарки. В честь 8 марта мужская половина редакции Amic.ru решила поздравить всех дам с этим чудесным праздником.
Драгоценные наши женщины. Пусть ваши мечты сбываются. Любите и будьте любимы!
Желаю, чтобы в вашей жизни были только топовые и позитивные новости, а мужчины дарили цветы не один день в году.
Вячеслав Кондаков, редактор-журналист
В это торжественное утро хочется поздравить всех дорогих женщин с международным женским днём, и желаю любви и счастья.
Константин Причиненко, технический директор
Пусть сбываются мечты,
В день тепла и красоты.
Принесет вам жизнь подарки,
С женским днем, 8 марта!
Александр Вилисов, редактор службы новостей
Комментарии
Хочу, чтоб были вы здоровы и богаты! Я пожелаю жить спокойно целый век! И пусть прекрасный день 8 марта В душе оставит теплый яркий след!