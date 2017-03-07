В Барнауле 2 апреля выступит один из известных российских хип-хоп-музыкантов, бывший участник группы "Стороны Ра" Лок Дог, который исполнит в клубе "Фараон" свои лучшие песни и новые композиции.
Выступление пройдет в рамках тура "Каждому Свое". Как рассказывают организаторы, это то событие, которое стоит посетить каждому. Все подробности в группе мероприятия.
Напомним, что Лок Дог стал первым русскоязычным исполнителем музыки в стилях электрорэп и хип-хаус и на текущий момент выпустил семь альбомов. Он гастролирует по многим городам России и ближнего зарубежья с сольными концертами, на которых собирает большое количество поклонников, проводит многочисленные презентации альбомов и автограф-сессии.
Не так давно он принял участие в создании альбома 25/17 "Умереть от счастья", где кроме него можно будет услышать таких артистов, как Ёлка, Ноггано, Глеб Самойлов, Сергей Летов, Кит МС.
Комментарии
Лок Донг, китаец что ли ?