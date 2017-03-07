Депутат Государственной Думы РФ по Барнаульскому одномандатному избирательному округу Даниил Бессарабов в рамках региональной недели побывал в гостях у многодетной семьи Будовских из Советского района, воспитывающей пятерых детей. Они недавно отметили новоселье. Новый дом удалось построить только после вмешательства регионального отделения партии "Единая Россия" и лично губернатора региона Александра Карлина.

Семья живет в селе Кокши, в 17 километрах от райцентра. По словам руководителя местного исполнительного комитета партии "Единая Россия" Тамары Шпилевой, Людмила Будовских обратилась в местную приемную с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. На тот момент семья, где воспитывали четверых детей, жила в старом домике площадью 28 квадратных метров. Сейчас у Будовских уже пятеро детей.

"Семья не состояла ни в одной программе по улучшению жилищных условий. Несмотря на то, что земельный участок под новый дом у Будовских имелся, средств на строительство не хватало", — рассказала Тамара Шпилева.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В партии помогли собрать все необходимые документы для участия в краевой программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края", а также федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Параллельно оказывали помощь в лечении среднего сына, которому требовалась операция.

Организовали встречу с губернатором, по распоряжению которого семью включили в программу.

Будовские получили три миллиона рублей на строительство дома и уже в конце октября 2016-го перебрались в новый дом.

"Семья Будовских – это поистине семь я: пятеро ребятишек и двое родителей. Отец работает, мама занимается воспитанием детей, в доме царят любовь, забота и внимание. Именно такие семьи по предложению губернатора Алтайского края у нас называют "семьями стратегического значения. И история данной семьи – пример того, как при поддержке партии "Единая Россия" и принципиальном решении главы региона многодетная семья может качественно улучшить свои жилищные условия", — отметил Даниил Бессарабов.

Он добавил, что благодаря различным мерам социальной поддержки за последние пять лет число таких семей в крае увеличилось с 11,5 до 23 тысяч.