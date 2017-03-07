Депутат Государственной Думы РФ по Барнаульскому одномандатному избирательному округу Даниил Бессарабов в рамках региональной недели побывал в гостях у многодетной семьи Будовских из Советского района, воспитывающей пятерых детей. Они недавно отметили новоселье. Новый дом удалось построить только после вмешательства регионального отделения партии "Единая Россия" и лично губернатора региона Александра Карлина.
Семья живет в селе Кокши, в 17 километрах от райцентра. По словам руководителя местного исполнительного комитета партии "Единая Россия" Тамары Шпилевой, Людмила Будовских обратилась в местную приемную с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. На тот момент семья, где воспитывали четверых детей, жила в старом домике площадью 28 квадратных метров. Сейчас у Будовских уже пятеро детей.
"Семья не состояла ни в одной программе по улучшению жилищных условий. Несмотря на то, что земельный участок под новый дом у Будовских имелся, средств на строительство не хватало", — рассказала Тамара Шпилева.
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
В партии помогли собрать все необходимые документы для участия в краевой программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края", а также федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Параллельно оказывали помощь в лечении среднего сына, которому требовалась операция.
Организовали встречу с губернатором, по распоряжению которого семью включили в программу.
Будовские получили три миллиона рублей на строительство дома и уже в конце октября 2016-го перебрались в новый дом.
"Семья Будовских – это поистине семь я: пятеро ребятишек и двое родителей. Отец работает, мама занимается воспитанием детей, в доме царят любовь, забота и внимание. Именно такие семьи по предложению губернатора Алтайского края у нас называют "семьями стратегического значения. И история данной семьи – пример того, как при поддержке партии "Единая Россия" и принципиальном решении главы региона многодетная семья может качественно улучшить свои жилищные условия", — отметил Даниил Бессарабов.
Он добавил, что благодаря различным мерам социальной поддержки за последние пять лет число таких семей в крае увеличилось с 11,5 до 23 тысяч.
Комментарии
причем барнаульские депутаты и республика алтай
"В партии помогли собрать все необходимые документы для участия в краевой программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края", а также федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Параллельно оказывали помощь в лечении среднего сына, которому требовалась операция."------------- Сначала эти чиновники требуют от людей кучу бумажек, которые без дачи взяток получить невозможно, а когда выдают их как положено, то считают это едва ли не подвигом. А пацану, если на то были медицинские показания, то операцию должны были сделать и без участия партии жуликов и воров.
Это не партия помогла, а налогоплательщики. ЕР за свое существование ни копейки не заработала, только украла.
Молодцы партийцы. Хорошо, что на партвзносы своих членов строят дома для нуждающихся (т.е. получили на строительство дома три миллиона). А как иначе понять такую новость? И Даниил молодчина, не зря выбирали, то на скорой помощи покатается, поможет носилки с больными выносить, то денег из собственного кармана совершенно чужим людям отдаст на строительство. И так тихо, незаметно по партийному, по одномандатному. Все для народа, для избирателей......
30.03.2016 23:08 Рубрика: Экономика Текст: Алена Узбекова Российская газета - Неделя №6936 (68) Сруб
Бесплатный лес на строительство жилья - кому и на каких условиях Знаете ли вы, что россиянам полагается бесплатная или льготная древесина на строительство, ремонт, а также отопление жилья? Кому и почем
Получить лес могут не все желающие, а только те, кто в этом действительно нуждается, уточняют эксперты. Например, если у семьи есть жилой дом, но он старый и нужен ремонт или новое строительство. То есть если вы имеете квартиру и решите выстроить дачу, бревна бесплатно или по льготной цене вам никто не продаст.
- Согласно федеральному законодательству, бесплатно заготавливать лес могут коренные малочисленные народы, - поясняет Николай Петрунин, генеральный директор Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования. - В отдельных регионах такое право имеют ветераны ВОВ, локальных вооруженных конфликтов. Но это право закрепляется законами субъектов. В остальных случаях древесина продается на льготных условиях. Ставки по регионам отличаются. Например, в Брянской области установлена плата около 135 рублей за один кубометр, в Воронежской - около 43 рублей, в Мурманской - около 14, а в Тюменской - 220 рублей.
В партии помогли собрать все необходимые документы для участия в краевой программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края", а также федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Параллельно оказывали помощь в лечении среднего сына, которому требовалась операция.
Организовали встречу с губернатором, по распоряжению которого семью включили в программу. ====================================================================== А кого при этом выкинули из программы? А можно подумать, что председатель партии Единая Россия господин Медведев выделил эти деньги из своей заначки тайком от Светланы.
Пиар Бессарабова?
А кого при этом выкинули из программы? А можно подумать, что председатель партии Единая Россия господин Медведев выделил эти деньги из своей заначки тайком от Светланы. _____________________________________________________________ ... или Бессарабов все-таки?
- гость - 7 марта 2017 г. 17:37 Пиар Бессарабова? --- Давно их форсят...Даню и эту...как её..подругу чью то