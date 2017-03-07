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Новорожденные девочки и их мамы во вторник, 7 марта, получают подарки при регистрации в Индустриальном отделе ЗАГС Барнаула. Об этом сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Малышек и их мам поздравляют с наступающим женским днем и дарят полезные в хозяйстве мелочи.
Отметим, что в ЗАГСе Индустриального района 7 марта зарегистрировали шестисотого новорожденного. Всего с начала этого года в ЗАГСе родились 292 девочки. Популярные женские имена в начале этого года – Анна, Арина, Екатерина, Мария. Среди редких имен – Эмилия, Тая, Светлана.
Также праздничная регистрация проходит в этот день и в отделе ЗАГС Железнодорожного района. Там малышкам и их мамам вручают поздравительные письма губернатора Алтайского края Александра Карлина и подарки для детей.
Здесь популярны следующие необычные имена: Аделина, Марьяна, Виталина, Иветта, Алисия, Есения, Аксинья, Кирена, Маруся, Татиана, Марта, Виана.
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