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Жительница Рубцовска приговорена к условному сроку за мошенничество в отношении двух девушек.
Как сообщили в краевой прокуратуре, 29-летняя местная жительница подошла на улице к двум незнакомым девушкам и заявила о наведенной на них порче.
"Также местная жительница сообщила о своих способностях к исцелению и предложила провести необходимый обряд по "снятию порчи". Опасаясь за себя, испуганные девушки согласилась на проведение обряда и передали по просьбе мошенницы денежные средства и золотые украшения, необходимые для "снятия порчи", – уточняют в надзорном ведомстве.
Лжецелительница, завладев имуществом потерпевших, скрылась. Общий ущерб от ее действий превысил 11 тысяч рублей.
Согласно приговору, женщине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.
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