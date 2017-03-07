Фото: администрация города Барнаула
Заседание Общественного совета по реализации туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город" прошло во вторник, 7 марта.
Проект разработан "Алтайгражданпроектом". Новая лестница, которая скоро украсит склон берега Оби, будет повторять ту, которая еще в советское время была на ВДНХ. Ее дополнят террасы. Сам проект целиком будет реализован в три этапа: сначала построят механический спуск, после благоустроят набережную, а уже в самом конце займутся работами в Нагорном парке, общая территория которого составляет 14 гектаров, из них верхняя зона занимает 5, нижняя – 1, а остальное – это сам склон. По оценкам экспертов, парк сможет вместить около 1400 человек.
Для комфорта отдыхающих пространство разделят на несколько зон: правая часть подойдет для спокойного отдыха, левая – для активного, где будут аттракционы, колесо обозрения, детская площадка, велосипедные дорожки, места для катания на роликах, а зимой – на коньках. Кроме того, в плане учли специальные видовые площадки с подзорными трубами и канатную дорогу, которая объединит Нагорный и Центральный парки. Будут здесь летнее и зимнее кафе, туалеты, для молодоженов построят "беседку любви", а центральным местом станет амфитеатр.
В этом году будет проведена работа по обустройству Нагорного парка и набережной. Показываем, как будет выглядеть будущее место отдыха жителей Алтайского края.
Комментарии
Надеюсь эта волна на подвеске выдержит наш снегопад
Какой странный туалет на 7 картинке.
Главное что есть две парковки. А деревья можно и совсем вырубить
Мне нравится, очень красиво! Жду реализации проекта!
Замечательно!!!
А вода в Оби будет такого-го же сине-голубого цвета как на картинке?
Рисовать то научились, а вот строить без откатов?
Видно, что давят и торопят, приходится показывать полуфабрикаты. Но градостроительно (в 10001 раз говорю) это не набережная, а берегоукрепление. МЭР, верни городу набережную !
- Кроме того, в плане учли специальные видовые площадки с подзорными трубами и канатную дорогу, которая объединит Нагорный и Центральный парки. Будут здесь летнее и зимнее кафе, туалеты, для молодоженов построят "беседку любви", а центральным местом станет амфитеатр.
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. "Двенадцать стульев» — роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова,